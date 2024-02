Langfinger-Seniorin kann das Klauen nicht lassen: Krankenschwester bereits zum 16. Mal verurteilt

Dresden - Als Krankenschwester half sie Jahrzehnte ihren Patienten. Sogar in Rente arbeitete Christa B. (72) in einer Reha-Klink weiter. "Es ist meine Berufung", sagt sie. Doch ihr konnte bisher niemand helfen. Christa maust seit Jahrzehnten immer wieder Kleinigkeiten in Geschäften. "Aber ich weiß nicht, warum", sagte sie resigniert zur Amtsrichterin in Dresden, wo sie mal wieder auf der Anklagebank saß.