Lebensgefährtin mit Bioethanol übergossen und angezündet?

Nossen/Dresden - Dieser Streit eskalierte massiv! Mike A. (54) muss sich seit Donnerstag am Landgericht Dresden verantworten, weil er seine damalige Lebensgefährtin Kati H. (47) in ihrem Haus in Nossen mit Bioethanol übergossen und angezündet haben soll. Zum Prozessauftakt wegen gefährlicher Körperverletzung bestritt der Kraftfahrer die Tat vom Januar 2021.