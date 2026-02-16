 2.047

Mann klaut 72 Tafeln Schokolade: Einen Tag später fällt Richter das Urteil

Ein 36-Jähriger wurde am Donnerstag beim Klauen in einem Supermarkt auf der Pirnaer Landstraße in Dresden erwischt. Bereits einen Tag später fiel das Urteil.

Von Kim Kosiolek

Dresden - Das ging schnell: Ein 36-Jähriger wurde am Donnerstag beim Klauen in Dresden erwischt. Bereits einen Tag später fiel das Urteil.

Der 36-Jährige wurde nur einen Tag nach seiner Tat verurteilt. (Symbolbild)  © Jens Schlueter/AFP/POOL/dpa

Wie die Staatsanwaltschaft Dresden am Montag mitteilte, gab es gegen den Tschechen ein beschleunigtes Verfahren, bei dem er zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu je 30 Euro verurteilt wurde.

Zuvor hat er, gemeinsam mit einem bisher noch unbekannten Komplizen, in einem Lebensmittelmarkt auf der Pirnaer Landstraße mehrere Waren – darunter auch 72! Tafeln Schokolade – mitgehen lassen.

Der entstandene Stehlschaden liegt bei insgesamt 328 Euro.

Der 36-Jährige konnte gegen 14 Uhr auf frischer Tat geschnappt und festgenommen werden. Geklaut hatte er wohl, um sich zumindest teilweise seinen Lebensunterhalt zu finanzieren.

Er wurde nach seiner Festnahme in Hauptverhandlungshaft genommen, gestand seine Tat schließlich. Bereits in seiner Heimat ist der Mann kein unbeschriebenes Blatt. Der Staatsanwaltschaft zufolge ist er auch in der Tschechischen Republik bereits "erheblich und einschlägig vorbestraft".

