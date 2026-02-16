Tausende Pneus geklaut: Reifenbande muss für Jahre hinter Gitter

Dresden - Wenn Schließzeit war, kamen die Diebe. In unterschiedlicher Besetzung klauten vier Männer aus einer Logistik-Firma in Riesa insgesamt 4400 Reifen. Nun verurteilte das Landgericht Dresden die Pneu-Gang. Und auch das beklaute Lager bekam sein Fett weg.

Marcel C. (36) galt als Kopf der Bande. © Peter Schulze

Im Frühjahr 2023 klauten Marcel C. (36), der einst im Lager arbeitete, mit Kumpel Sandro S. (35) 200 Reifen. Die Pneus wurden im Netz nach Polen verscherbelt. Die Abnehmer verlangten Nachschub.

So holte Marcel noch Andreas M. (35) und Matthias W. (34) ins Boot, organisierte die Betriebsruhe-Zeiten des Lagers sowie eine Zugangskarte.



Weihnachten 2023 und Karfreitag 2024 fuhren leere Laster aufs Gelände. Insgesamt 4200 Reifen (Wert: 420.000 Euro) wurden verladen und abtransportiert. Die Bande kassierte dafür rund 300.000 Euro.

Am 3. Oktober 2024 flog aber ein weiterer Coup auf: Dieses Mal lag die Polizei auf der Lauer. Zwar wurden "nur" die ukrainischen Lkw-Fahrer festgenommen, Marcel und Co. konnten vorerst fliehen. Aber im Dezember 2024 landete die geständige Gang in U-Haft.

Nun gab es Urteile: Marcel bekam drei Jahre und sechs Monate Haft, Sandro vier Jahre, Matthias zwei Jahre und neun Monate.