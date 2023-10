Mechaniker rammt Bus mit Kita-Kindern in Dresden: Jetzt steht er vor Gericht

Dresden - Das hätte schlimm ausgehen können! Weil Daniel W. (44) die Vorfahrt missachtete, rammte er einen Kleinbus mit acht Kindergarten-Kindern an Bord von der Straße in Dresden-Mickten .

Der vorfahrtsberechtigte Kita-Bus (vorn) wurde vom Transporter, in dem Daniel W. saß (hinten), von der Kreuzung gerammt. © Roland Halkasch

Zum Glück waren alle Knirpse angeschnallt. Dennoch wurden drei Kinder verletzt, auch Betreuerin Kathrin A. (57). Nun saß der Zweiradmechaniker vor der Amtsrichterin.



"Wir kamen von einem Ausflug in Volkersdorf", so Kathrin A., die im Juni 2020 mit ihren Schützlingen auf dem Weg zurück in die Kita "Kleine Fröbelkinder" (freier Träger) war.

An der Ecke Treidlerstraße knallte Daniel W. mit seinem Caterer-Transporter in den Kita-Bus. Der wurde auf die Seite geworfen, stellte sich durch die Wucht wieder auf.

Drei Kinder sowie Kathrin A. erlitten schwere Prellungen und Schädeltraumata. Von dem Schock für alle ganz zu schweigen.