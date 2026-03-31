"Mein Schamgefühl wurde verletzt": Verurteilter Kinderschänder kommt als Frau zum Prozess

Dresden - Das sächsische Gesetz zum Strafvollzug ist eindeutig: Weibliche Gefangene werden von weiblichen Bediensteten kontrolliert. Männliche Knackis von Männern in Uniform. Transpersonen finden im Paragraf 75 allerdings (bisher) keine Berücksichtigung. Chihiro Mirjam Bella H. (38), einst ein Mann, wurde entsprechend ausfallend, als männliche Bedienstete ihre Zelle durchsuchten. Nun war Prozess wegen Beleidigung gegen die Frau mit den vielen Vorstrafen.

Zum Prozess im Rock: Chirhiro Mirjam Bella H. (38) will in den Frauenknast. © Peter Schulze

"Das Schamgefühl ist zu schonen! So steht es im Gesetz", zitierte Mirjam. "Mein Schamgefühl wurde verletzt."

Die JVA Dresden führte im Dezember 2024 eine Haftraum-Durchsuchung durch, wobei auch die Frau abgetastet wurde. "Das machte ein Mann", so die Angeklagte, die inzwischen per geänderter Geburtsurkunde weiblich gelesen wird, äußerlich aber männliche Merkmale hat.

"Ich hatte meine Anweisungen, und für mich war das ein Mann", so der Justizangestellte, der sich Schimpfwörter wie "Bastard" oder "Wichser" anhören musste und Anzeige erstattete.

Mirjam entschuldigte sich schriftlich bei ihm. Sie sei "böse geworden", weil sie "aggressiv machende Medizin" nimmt. Schon der Amtsrichter sprach sie, rein nach Strafrecht, schuldig wegen Beleidigung.

Sie soll 400 Euro Strafgeld zahlen. Dagegen legte Mirjam Berufung am Landgericht ein und schimpfte am Montag im Prozess, dass der Beamte keine Folgen erlitt, aber sie bestraft wurde.