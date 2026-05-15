Millionen-Betrug an Kunden: Chefs von Dresdner Solar-Firma angeklagt
Dresden - Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen die Geschäftsführerin und den Prokuristen der Dresdner Solar-Firma sense4energy erhoben.
Carola S. (61) und Edelbert S. (64) boten seit 2020 fertige Solaranlagen zu einem Festpreis über die GmbH auf der Königsstraße an. Samt Dachsanierung, Bau der Anlage, Trassenbau zur Einspeisung.
Die Kunden leisteten dafür "erhebliche Anzahlungen des Auftragspreises", so die Staatsanwaltschaft.
Doch die Leistung blieb 41-mal ganz oder teilweise aus. Der Schaden soll sich auf mehr als 12 Millionen Euro belaufen.
Den beiden Radebeulern drohen bis zu zehn Jahre Knast für diesen besonders schweren Betrugsverdacht.
Der vorbestrafte Edelbert sitzt seit März 2025 in U-Haft, nachdem LKA-Beamte mehrere Objekte der inzwischen insolventen Firma in Radebeul und Dresden durchsucht hatten.
Titelfoto: Bildmontage: Thomas Türpe