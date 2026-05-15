Millionen-Betrug an Kunden: Chefs von Dresdner Solar-Firma angeklagt

Dresden - Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen die Geschäftsführerin und den Prokuristen der Dresdner Solar-Firma sense4energy erhoben.

Edelbert S. (64, grüne Jacke) im März 2025, als er dem Haftrichter vorgeführt wurde. © Thomas Türpe

Carola S. (61) und Edelbert S. (64) boten seit 2020 fertige Solaranlagen zu einem Festpreis über die GmbH auf der Königsstraße an. Samt Dachsanierung, Bau der Anlage, Trassenbau zur Einspeisung.

Die Kunden leisteten dafür "erhebliche Anzahlungen des Auftragspreises", so die Staatsanwaltschaft.

Doch die Leistung blieb 41-mal ganz oder teilweise aus. Der Schaden soll sich auf mehr als 12 Millionen Euro belaufen.

Den beiden Radebeulern drohen bis zu zehn Jahre Knast für diesen besonders schweren Betrugsverdacht.