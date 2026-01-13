Übergriffe im Bootshaus: Kanutrainer missbraucht Jugendliche

Dresden - Vier Jahre und acht Monate muss Frank R. (57) hinter Gitter. Das Landgericht Dresden verurteilte den Kanutrainer, der zwei Schützlinge (heute 17 und 16) aus seinem Verein in Coswig mehrfach missbrauchte.

Frank R. (57) kommt für seine Taten ins Gefängnis. © Peter Schulze

Zwar rechnete das Gericht ihm sein Geständnis an. Aber der Täter, der die Übergriffe sowohl bei sich zu Hause als auch im Bootshaus beging, habe "das Vertrauen der jungen Sportler massiv ausgenutzt", und so den "Opfern schwerwiegend geschadet".

Im Prozess sichtete die Kammer Videovernehmungen der Opfer. "Es war erschütternd", konstatierte der Richter.

Ein Junge würde derzeit die Taten verdrängen, um sich selbst zu schützen. Der andere sei bei der Befragung zusammengebrochen. "Einer sollte für den Olympiakader 2028 aufgebaut werden", so der Richter zum Angeklagten.