Mordversuch aus Eifersucht? Frau (23) sticht Frau (38) mit Messer nieder

Bad Schandau - Die Kripo ermittelt in Kohlmühle, einem kleinen Dorf in der Sächsischen Schweiz. Hier fiel Jaqueline S. (23) über eine Bekannte (38) her, stach hinterrücks mit einem Messer auf sie ein. Seit dem gestrigen Donnerstag sitzt die Täterin in U-Haft - wegen versuchten Mordes!