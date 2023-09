Mutter des eigenen Sohnes getötet: Das erschütternde Geständnis des Messerkillers

Von diesem Zeitpunkt an startete "ein ewiges Auf und Ab" zwischen den beiden. Im Fokus: das Sorgerecht für den Sohn. Nachdem Igor im Dezember 2021 sogar handgreiflich wurde, schränkte Anna den Kontakt massiv ein.

Dabei fing alles so schön an: Im Mai 2020 lernte sich das ukrainische Paar kennen - und lieben. Wenig später wurde Anna schwanger. "Ich habe mich sehr darauf gefreut", ließ Igor zum Start der Hauptverhandlung über seine Anwältin verlauten.

Einen Tag später wurde Igor schließlich in der Wohnung seiner Eltern festgenommen. Seine Zeit in Haft habe er bislang genutzt, "um meine Tat aufzuarbeiten". Der Prozess wird fortgesetzt.

Nach der Tat habe Igor unter Schock das Kind angezogen, das Blut notdürftig mit Handtüchern aufgewischt und die Wohnung verlassen. Die Beweise habe er in verschiedenen öffentlichen Mülleimern entsorgt, seinen Sohn gab er bei seinen Eltern ab.

Er habe ein Küchenmesser an der Spüle entdeckt, danach gegriffen und seiner Ex unvermittelt in die rechte Rumpfseite gestoßen. Danach seien alle seine Erinnerungen verschwommen, das Ganze sei ihm "wie eine Ewigkeit vorgekommen". Der zweite Stich traf die junge Frau im Hals, vier weitere im Rücken. Wenige Minuten später war Anna tot.

Am Abend des 14. September 2022 habe er seinen Sohn nach einem gemeinsamen Nachmittag zurück in Annas Wohnung auf der St. Petersburger Straße gebracht. Dort hätten beide das Kind ins Bett gebracht. Als Anna ihm dann eröffnet habe, dass sie ein Wechselmodell frühestens im Schulalter anstrebe, habe Igor "Rot gesehen".

Mitglieder des Landesfrauenrats Sachsen und weiterer Beratungsstellen demonstrierten gestern zum Prozessauftakt vor dem Landgericht. © Ove Landgraf

Jeden dritten Tag geschieht in Deutschland ein Femizid - weltweit sogar alle elf Minuten. In Sachsen wurden seit 2020 insgesamt 18 Frauen Opfer einer solchen Gewalttat, davon allein drei in diesem Jahr.

Ein Femizid ist die Ermordung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts. Die Täter sind in den meisten Fällen (Ex-)Partner, die verlorene oder zurückgewiesene Besitzansprüche an der Frau geltend machen wollen. Hinzu kommen die Fälle, in denen statt der Frau die gemeinsamen Kinder getötet werden.



Um diesen erschreckenden Zahlen entgegenzuwirken, demonstrieren Organisationen wie Landesfrauenrat und Fachstelle gewaltfreies Zuhause regelmäßig. Am Dienstag auch vorm Landgericht Dresden.

Etwa 20 Frauen machten ihrem Unmut auf Schildern ("Gewaltschutz vor Umgangsrecht", "Genug ist genug") Luft. Ihre Forderung: Sogenannte "Trennungstötungen" müssen flächendeckend als Femizide anerkannt werden.