Nach Berichten über AfD-Verbindungen: "Hentschke Bau"-Chef geht gerichtlich gegen Uni-Institut vor

Dresden - Keine gütliche Einigung vor Gericht: Im Januar 2023 brachte das "Else Frenkel-Brunswik Institut" (EFBI) der Uni Leipzig ein Papier über die Vernetzungen von Unternehmen in die rechtsextreme Szene in Ostsachsen heraus. Dabei geht es auch um die Bautzner Firma "Hentschke Bau" und ihren Geschäftsführer Jörg Drews (64). Diese klagte prompt auf Unterlassung.