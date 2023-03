Nach Explosion am Otto-Dix-Ring: Student wollte sich im Wahn in die Luft jagen

Student Christian M. hatte am 27. August 2022 eine psychotische Episode und versuchte sich kurz vor Mitternacht in seiner Wohnung in die Luft zu jagen.

Von Eric Hofmann

Dresden - Gefährlicher Wahn! Student Christian M. (32) hatte am 27. August 2022 eine psychotische Episode, versuchte sich kurz vor Mitternacht in seiner Wohnung in die Luft zu jagen. Wie durch ein Wunder trugen weder er noch Nachbarn bleibende Schäden davon. Seit Montag muss er sich vor dem Dresdener Landgericht dafür verantworten.

Student Christian M. (32) gestand gestern, seine Wohnung in die Luft gejagt zu haben. © Steve Schuster Seine Depressionen waren bekannt, auch nahm Christian M. Medikamente gegen diese. Doch gegen seine Psychose im Jahr 2022 hatte er noch nichts unternommen. Dabei gab es schon ein paar Wochen vor der Explosion Vorfälle. "Ich habe mich verfolgt gefühlt", sagt er. "Da bin ich zum Hauptbahnhof geflohen und in einen Zug gestiegen." Wenige Tage später - er dachte, das Ende der Welt sei gekommen - irrte M. auf der Straße herum. So war es dann eine Kleinigkeit, die zur Eskalation führte: Am 27. August waren seine Eltern in seiner Wohnung im Otto-Dix-Ring, brachten ein paar Dokumente vorbei. Da seine Mutter ihr Auto wieder brauchte, wollte sie den Schlüssel mitnehmen.

Gerichtsprozesse Dresden Remmo-Angeklagter mit Herzrasen und Atemnot: Richter ordnet "Kaffee und Redbull"-Pausen an "Für mich war das ein Vertrauensverlust", so der Angeklagte. "Ich vermutete, dass sich mein Vater gegen mich verschworen hatte."

Psychosen trieben ihn zu Unfassbarem