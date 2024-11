Aus Wut über geplatzte Verlobung: Mutter und Schwester der Braut gehen auf Frau los

Dresden - Weil die Verlobung platzte, hockten jetzt Mutter und Schwester der Braut auf der Anklagebank! Am Amtsgericht Dresden mussten sich am Dienstag Zarmina (47) und Lida (25) wegen gefährlicher Körperverletzung, Hausfriedensbruch und Beleidigung verantworten. Und die Wut ist auch zwei Jahre nach dem Vorfall bei den Damen aus Afghanistan noch nicht "verraucht".

Braut-Mutter Zarmina (47) ließ ihre Wut über die geplatzte Verlobung ihrer einen Tochter an der Cousine des Bräutigams aus. © Eric Münch

Dabei fing wohl alles friedlich an: In Dresden sollte im November 2022 die Verlobung zwischen Amir und Yasna, der zweiten Tochter von Zarmina, stattfinden. "Sie kam extra aus Norwegen her", lamentierte die Mutter. "Sie ging an dem Tag zum Friseur und von dort rief sie Amir an."

Doch der Auserwählte ging nicht ans Telefon, was offenbar sofort für Rage bei den beteiligten Damen sorgte. "Wir riefen die Polizei", so Lida. Die Frauen vermuteten Amir bei seiner Cousine in Johannstadt. Und angeblich hätte die Polizei erlaubt, "ihn dort zu suchen".

Und so klingelten Mutter Zarmina und ihre Töchter bei Zara M. (25). "Yasna und Lida kamen sofort rein und Zarmina filmte", so die Zeugin. Laut Anklage durchsuchte das Trio die Wohnung. Weil sie erfolglos waren, ließen sie ihre Wut an Zara aus. Sie wurde geschlagen und beschimpft.

"Meine dreijährige Tochter war dabei, sie fing an zu weinen, hatte Angst. Ich auch", so Zara, die zahlreiche blaue Flecke und Prellungen erlitt, sich aber nicht erinnerte, dass auch die Mutter zugeschlagen hätte.