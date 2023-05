Nach Juwelen-Raub: 40.000 Euro von SKD-Chefin abgezockt - Diamantenhändler legt alle rein

Marcus N. ("Ich verkaufe alles, mit was ich Gewinn machen kann.") traf sich im Dezember 2021 mit der SKD-Spitze und dem Detektiv in einer schicken Hotellobby in Antwerpen.

In der Lobby des NH-Hotels in Antwerpen traf sich die SKD-Spitze mit dem angeblichen Diamantenhändler. © PR

Doch Marcus kam nie zurück. Er hatte sich mit dem Geld aus dem Staub gemacht. "Ich habe es verbraucht", so der Angeklagte.

"Ich musste 30.000 Euro Schulden bezahlen. Und kaufte eine Musikanlage für 17.000 Euro. Die war aber nur auf dem Papier so teuer", schob er sofort eine Erklärung für die Differenz nach.

Die SKD ging leer aus, die sächsische Justiz stellte einen internationalen Haftbefehl aus. Marcus wurde in Holland verhaftet, ausgeliefert und hofft nun auf einen schnellen Prozess.

"Meinem Mandanten ist daran gelegen, so schnell wie möglich wieder in seine Heimat zu gelangen. Außerdem ist er in einem desolaten Gesundheitszustand", so sein Verteidiger Thomas Zeeh.

Der Bruststern des polnischen Weißen Adler-Ordens tauchte übrigens im Dezember 2022 doch wieder auf. Er ist Teil der Beute, die der Remmo-Clan, der nun für den rabiaten Diebstahl verurteilt wurde, zurückgab.

Allerdings ist er schwer beschädigt. Aber immerhin ist das Schmuckstück zurück. Urteil folgt.