Nach Liebes-Aus: Ex in der Dresdner Heide überfallen

Dresden - Vor mehr als drei Jahren ging die Beziehung zwischen Michelle A. (20) und Tobias B. in die Brüche. So weit, so alltäglich - doch für die junge Frau war offenbar noch immer eine Rechnung offen.

Michelle A. (20) lockte ihren Ex in die Dresdner Heide. © Steve Schuster

Bei einer "Aussprache" in der Dresdner Heide fielen Michelles neuer Freund Patrick H. (32) und Kumpel Martin K. (19) plötzlich brutal über den Ex her. Am gestrigen Dienstag saß das Trio deswegen auf der Anklagebank im Dresdner Landgericht - und räumte umgehend alles ein.



Am 25. Mai 2022 war es vorbei mit der Idylle in der Dresdner Heide: Michelle hatte sich dort mit ihrem Ex verabredet. Doch während eines Spaziergangs brachen plötzlich Patrick und Martin aus dem Unterholz, traten auf ihn ein und raubten die 10 Euro, die er dabei hatte.

"Der Grund war eine Vergewaltigung, die er mir angetan hat", behauptete Michelle im Prozess. "Ich wollte ihn zur Rede stellen, doch es ist ausgeartet." Sie wirft ihrem Ex mehrere Übergriffe während ihrer Beziehung zwischen 2017 und 2019 vor.

Michelles neuer Freund Patrick beteuerte, er habe sie zu dem Treffen gedrängt: "Ich habe ihr gesagt, sie soll sich mit ihm treffen", sagte er. "Wir wollten uns im Hintergrund halten. Doch dann sind mir die Sicherungen durchgebrannt."