Neuer Prozess gegen "Biggest Loser" - weil's jetzt richtig dicke kommen kann

Dresden - Prozess geplatzt! Weil eine Sicherungsverwahrung für den mutmaßlichen Vergewaltiger Pierre K. (37) immer wahrscheinlicher wird, setzte der Richter am Dienstag die Verhandlung aus. Ende Juli soll der Prozess dann von vorn beginnen.

Pierre K. (37) droht die Sicherungsverwahrung. © Peter Schulze

Nachdem zu den ursprünglich 172 Anklagepunkten - darunter dutzendfacher schwerer sexueller Missbrauch von Kindern - noch zwei Vergewaltigungsanklagen hinzukamen, muss nun ein Gutachter der Verhandlung beiwohnen. Das ist Vorschrift. Denn: Dem einstigen Trash-TV-Promi droht die Sicherungsverwahrung.

Zudem kommt auch ein Drogenentzug infrage. Beides benötigt die Expertise eines Fachmanns.

"Er könnte 2018 schon eine schwere Vergewaltigung begangen haben", erklärt dazu der Richter. "Das spräche für ein über sieben Jahre langfristiges und gefestigtes Verhaltensmuster."

Sollte das als Hang zu diesen Straftaten diagnostiziert werden, müsste Pierre K. nach Absitzen seiner Strafe in Sicherungsverwahrung.