Nichts erbeutet, aber Haft kassiert: Tankstellenräuber scheitert an Kassiererin

Dresden - Keine Beute, dafür eine satte Haftstrafe. Der Amtsrichter in Dresden schickte Jonathan B. (20) für zwei Jahre und neun Monate hinter Gitter. Er hatte im November 2022 eine Tankstelle überfallen, dabei sogar geschossen! Dass er im wahrsten Sinne leer ausging, lag an der couragierten Mitarbeiterin (59).

Diese Tankstelle an der Dresdner Straße wurde im November 2022 überfallen. © Peter Schulze

"Ich hatte kein Geld mehr, wollte welches besorgen", gestand Jonathan, der bei seinem Raubzug Klappmesser, Teleskopschlagstock und Schreckschusswaffe mit vollem Magazin und zehn "Ersatzpatronen" dabeihatte.

"Ich fuhr nach Gohlis. Dort ist es ruhig, Polizei kommt selten. Eigentlich wollte ich den Konsum überfallen. Aber da waren zu viele Verkäuferinnen."



Also ging er mit Corona-Schutz maskiert in die benachbarte Tankstelle, "checkte am Getränkeregal die Lage", feuerte in die Auslagen, hielt die Waffe der Mitarbeiterin Sabine R. (59) vor und forderte: "Kasse auf! Geld raus!"

Die resolute Verkäuferin aber reagierte anders als erwartet: "Du kriegst kein Geld!", blaffte sie ihn an und verschwand im Dienstzimmer. "Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es eine echte Waffe ist", so die Kassiererin. "Wir sind ja hier nicht in Amerika."