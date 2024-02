Niederlage vor Gericht! Jan Böhmermann verliert gegen Sachsen-Imker

Dresden - Dieses Urteil wird Jan Böhmermann (42) wohl bitter aufstoßen: Das Landgericht Dresden wies am heutigen Donnerstag die Klage des Moderators der ZDF-Satire-Show "Magazin Royale" gegen den Meißner Imker Rico Heinzig (48) und seine Firma MyHoney zurück. Der TV-Star muss die Kosten des Verfahrens tragen.

Imker Rico Heinzig (48) darf sich über einen juristischen Sieg freuen. © Ove Landgraf

Wer austeilt, muss auch einstecken können! Auf diese knappe Formel kann man den Spruch von Richterin Heike Kremz bringen.

Ganze 46 Minuten lang begründete die erfahrene Juristin ihre Entscheidung in dem Fall: Jan Böhmermann hatte am 3. November in seinem Magazin Imker Heinzig mit seiner Bio-Imkerei durch den Kakao gezogen - vor einem Millionenpublikum. Rico Heinzig nahm das mit Humor.

Er kreierte nach der Sendung mit Augenzwinkern unter anderem "Böhmermann-Honig" und verkaufte diesen.

Das fand der TV-Star seinerseits nun gar nicht lustig und verklagte den Meißner auf Schadenersatz und Unterlassung.