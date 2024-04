Öffentliche Sicherheit gefährdet? MEK-Prozess läuft hinter geschlossenen Türen

Der Prozess im Landgericht Dresden findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. (Symbolbild) © Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Den drei Mitgliedern des MEK wird vorgeworfen, sie hätten über 17.000 Schuss Munition aus der Beschaffungskammer verschwinden lassen, um damit Schießübungen auf einem Übungsstand in Mecklenburg-Vorpommern zu zahlen. Außerdem waren zwei in einem als "teambildende Maßnahme" getarnten Skiurlaub, der Dritte habe davon gewusst.



Mangelnde interne Kontrolle, merkwürdige Genehmigungsverfahren (einerseits wird der Umgang mit der Waffe gefordert, Übungen damit aber als zu teuer abgetan) und die gefährliche Arbeit bei der Verbrechensbekämpfung: Beim Prozess wäre all das zur Sprache gekommen.

Schon im Vorfeld hatte es nach TAG24-Informationen Knatsch zwischen Justiz und den zuständigen Behörden darüber gegeben, wie viel interne Unterlagen und Anweisungen - möglichst ungeschwärzt - zu den Gerichtsakten gelangen können.

In einem öffentlichen Prozess, so die Kammer, könnte nun gar nicht mehr garantiert werden, wie viele Geheimnisse und Interna aus der Arbeit des LKA an die Öffentlichkeit gelangen.

Die innere Sicherheit sei damit genauso gefährdet wie die Angeklagten selbst.