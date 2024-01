Pferdeherde überrennt neuen Audi: Zoff um 20.000 Euro Schaden

Dresden - Sie müssen gedacht haben, sie träumen: Am Buß- und Bettag 2017 waren zwei Kollegen auf dem Weg zur Arbeit. Plötzlich kam ihnen in der Staatsstraße 100 zwischen Kamenz und Brauna eine Herde Pferde entgegen, rannte mit ihren harten Hufen direkt über den neuen Audi. Schaden am Wagen: 20.000 Euro. Wer das nun bezahlen soll, ist nun ein Fall für das Oberlandesgericht.