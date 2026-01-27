Planenschlitzer darf sich im Knast einrichten

Dresden - Selten werden sie erwischt, doch nicht immer kommen sie davon: Am Dienstag verurteilte das Dresdner Landgericht den Planenschlitzer Wojciech Z. (33) zu zwei Jahren und acht Monaten Haft. Doch auch in seiner Heimat Polen wartet die Justiz auf ihn.

Planenschlitzer Wojciech Z. (33, r.) kassierte am Dienstag 32 Monate Haft. © Ove Landgraf

Beim Tennis-Training in Berlin klickten die Handschellen für den studierten Sicherheitsexperten. Dort war er untergetaucht, nachdem die polnische Polizei ihm gefährlich nah auf die Schliche gekommen war.

Doch auch die Dresdner Zielfahnder hatten ihn auf dem Radar. Sechsmal wurde seine DNA an aufgeschlitzten Lastern gefunden, doch nur zwei Taten konnten abgeurteilt werden.

Zum Beispiel der Klau von 4,5 Tonnen Lithium-Akkus von einem Sattelschlepper am Rastplatz "Wiesenholz".

Pech für ihn: Es waren wohl Schrott-Akkus für den Müll, Geld bekam er dafür keines. Dafür nun die 32 Monate Haft.