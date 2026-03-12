Julia S. kassierte nach Fehlgeburt mehrfach ab: Trickserei bringt Mutter in den Knast

Dresden - Eine Fehlgeburt, ein Doppelleben und tausend Tränen: Vor dem Dresdner Amtsgericht wurde Julia S. (33) von ihrer Vergangenheit eingeholt. Trotz unzähliger Schicksalsschläge wurde die alleinerziehende Mutter zu einem Jahr und drei Monaten Haft verurteilt.

Julia S. (33) auf dem Weg zum Amtsgericht. © Peter Schulze

Julia hatte im Februar 2023 eine Stelle als zahnmedizinische Fachangestellte begonnen. Kurz darauf meldete sie ihrem Arbeitgeber eine Schwangerschaft.

Der Vater des Kindes hatte sich aus dem Staub gemacht. Julia entschied sich dennoch fürs Kind - und verlor es in der zehnten Woche. Statt dies zu melden, blieb sie im Beschäftigungsverbot. Bei vollem Gehalt.

Sie sei in ein Loch gefallen, schilderte sie weinend vorm Richter. Sechs Wochen später nahm sie eine neue Stelle in einer anderen Praxis an. Bis Anfang 2024 erhielt sie so doppelt Gehalt.

Eine Prüfung der Krankenkasse deckte den Fall auf. Damit nicht genug: Kurz darauf beantragte die alleinerziehende Mutter Leistungen beim Jobcenter. Dass sie bereits wieder arbeitete, verschwieg sie.