Polizei stoppt ehemalige Führerschein-Sachbearbeiterin mit 0,89 Promille in Dresden

Dresden - Sie hätte es besser wissen sollen. Schließlich arbeitete Minna Ilse B. (68) bis zur Rente in einer Führerscheinstelle. Doch die ehemalige Sachbearbeiterin muss nun laufen. Der Amtsrichter in Dresden zog ihren Führerschein ein. Die Seniorin hatte im November 2022 eine tollkühne nächtliche Fahrt in Dresden hingelegt.