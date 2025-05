Daniel beim Sex im Hinterhof erwischt? "Im Großen Garten war es etwas kalt"

Dresden - Ob das wirklich der Plan war? Glaubt man dem Angeklagten Daniel W. (40), war der am 19. Oktober 2024, nachts um 4 Uhr, mit seiner Freundin für eine Freiluftnummer unterwegs. Dabei geriet er in eine Polizeikontrolle und griff den Polizeiobermeister Dirk U. (41) mit Pfeffergel an.