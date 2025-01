Polizisten bespuckt und gebissen: Teilnehmer von Corona-Demo in Dresden verurteilt!

Marcel W. (45) will zufällig bei einer Pandemie-Leugner-Demo mitgelaufen sein und Polizisten angegriffen haben. © Benno Löffler

Ende 2021 kochten die Corona-Proteste hoch, überall schossen nicht angezeigte Demos aus dem Boden, zogen teils illegal durch die Städte.

Am 27. Dezember 2021 ließ die Schutzverordnung in Sachsen nur ortsfeste Kundgebungen mit höchstens zehn Teilnehmern zu. Trotzdem versammelten sich zwischen 250 und 400 Leute am Schillerplatz, zogen los und wurden in der Prellerstraße kurzzeitig gestoppt.

Als die Polizei aufgrund zu weniger Einsatzkräfte die Absperrkette öffnete, besprühte Marcel W. einen Polizisten, laut Anklage mit Pfefferspray.

Gegen die anschließende Fixierung wehrte er sich, spuckte einem Polizisten ins Gesicht, biss einen weiteren Beamten in den Arm und belegte sie mit Kraftausdrücken.