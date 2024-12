Raser muss nach wilder Verfolgungsjagd durch Dresden in den Knast!

"Er wirbelte so viel Dreck und Staub auf, dass die Sicht nur noch 10 Meter betrug. Ich hatte echt Sorge, dass Passanten oder Radfahrer übersehen werden", so ein Polizist.

Die waghalsige Verfolgungsjagd im Juli endete vor einem Stromkasten. © Roland Halkasch

Tatsächlich war die komplette Hatz mit zum Teil 150 km/h kreuzgefährlich: Bauarbeiter, Radler, Fußgänger sprangen entlang der Strecke reihenweise zur Seite. Auf der Straße rammte der Audi zwei abgestellte Autos, auf einer Kreuzung erwischte er einen Transporter am Heck.

Der Audi raste auf dem Elberadweg weiter nach Serkowitz, wo er auf einem Firmengelände einen Stromkasten rammte und völlig demoliert liegen blieb.

Darius türmte zu Fuß, sprang über einen Zaun. Die Polizisten hinterher, wobei sich einige dabei an den Dornen des Zaunes die Hände verletzten. "Er rannte fast noch vor einen Transporter", erinnerte sich ein Beamter. Der Transporter-Fahrer sprang ebenfalls aus dem Wagen, rannte Darius hinterher, brachte ihn zu Fall, hielt ihn fest, bis die Beamten vor Ort waren.

"Ich hatte Geldprobleme, weil ich Drogen nahm. Jemand bot mir für die Fahrt 5000 Złoty (1173 Euro, Anm. d. Red.) an", so der geständige Angeklagte. Bei der Tat stand er auch noch unter Bewährung. So wurde er erst im Januar 2024 in Görlitz wegen eines Verkehrsdeliktes verurteilt.

Nun muss der zweifache Vater für zwei Jahre und sechs Monaten hinter Gitter. Zusätzlich könnte das Urteil aus Görlitz (13 Monate) noch obendrauf.