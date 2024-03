Prozess gegen Nazi-Verlag: Sie verkauften Bücher über Judenhass

Dresden - Im Hochsicherheitsgericht in Dresden muss sich der Leipziger Ex-NPD-Stadtrat Enrico B. (41), dessen Ex Lebensgefährtin Annemarie K. (38) und Matthias B. (38, einst NPD-Kreisrat in Meißen) wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung verantworten. Sie sollen über den Verlag "Der Schelm" rassistische und antisemitische Bücher vertrieben haben. Während Matthias B. gestand, glänzte Enrico B. mit bizarren Aussagen.