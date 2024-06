Prozess um Abseilaktion auf A4: Sozialstunden für Klima-Hänger!

Dresden - Am zweiten Prozesstag gegen die Klima-Aktivisten André S. (44) und Bernhard B. (28) fiel am heutigen Montag ein Urteil. Beide hatten sich im November 2020 von einer Autobahnbrücke am Dreieck Dresden-West über der A4 abgeseilt, um für eine Verkehrswende zu protestieren. Dadurch verursachten sie einen kilometerlangen Stau samt Vollsperrung.