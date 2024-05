Prozess um Abseilaktion auf A4: Klima-Hänger legten fünf Stunden die Autobahn lahm!

Dresden - Mehr als drei Jahre ist es her, am gestrigen Freitag kam es nun zum Prozess: Im Rahmen eines bundesweiten Protesttages seilten sich am 27. November 2020 André S. (44) und Bernhard B. (28) von einer Autobahnbrücke am Dreieck West über der A4 ab, protestierten so für eine Verkehrswende.