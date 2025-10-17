Prozess um totes Baby von Freital: Gutachter bescheinigt Lisa volle Schuldfähigkeit

Dresden - Im Prozess gegen Lisa am Landgericht Dresden sprach am Freitag der psychiatrische Gutachter. Die Postzustellerin hatte ihr Baby kurz nach der Geburt sterben lassen, dessen kleine Leiche im Bio-Müll entsorgt.

Laut Gutachter gibt es bei Lisa keine Anhaltspunkte für eine eingeschränkte Schuldfähigkeit. © Ove Landgraf

Der langjährige Forensiker Matthias Lammel (70) fand bei der Kindesmutter keinerlei Anhaltspunkte für eine eingeschränkte oder gar aufgehobene Schuldfähigkeit.

Lisa habe eine schwierige Kindheit und Jugend, keinerlei Bezugs- oder Vertrauenspersonen gehabt. Dazu kam eine schmerzhaft chronische rheumatische Erkrankung schon ab dem Kindesalter. Lisa versuchte sich anzupassen.

Wegen fehlender Konflikt-Strategien und massiver Selbstwertdefizite gab es für sie diese Lösung: "Bei Problemen zu schwindeln, weil es der Weg des geringsten Widerstandes ist", sagte der Mediziner.

"Eine Persönlichkeitsstörung liegt aber nicht vor", referierte Lammel.