Linksextremistin Lina E.: Jetzt geht es auch ihren mutmaßlichen Komplizen an den Kragen

Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen sieben weitere Mitglieder der sogenannten Hammerbande um die verurteilte Linksextremisten Lina E. erhoben.

Von Jan-Gerrit Vahl

Karlsruhe/Leipzig - Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen sieben weitere mutmaßliche Linksextremisten aus dem Umfeld von Lina E. (30) erhoben. Die Liste der Vorwürfe ist lang. Unter den Angeklagten befindet sich auch Johann G., der Verlobte der bereits verurteilten Leipzigerin Lina E.

Alles in Kürze Bundesanwaltschaft erhebt Anklage gegen sieben Linksextremisten

Gruppe soll gewaltsame Angriffe auf Rechtsextremisten verübt haben

Johann G. unterstellt herausgehobene Stellung in der Gruppierung

Angeklagte sollen Kampfsport-Techniken erlernt und Angriffe geplant haben

Acht Überfälle in Thüringen und Sachsen sowie Taten in Budapest angeklagt Mehr anzeigen

Die Leipzigerin Lina E. (30) wurde wegen Angriffen auf Rechtsextreme und der Bildung einer kriminellen Vereinigung zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und drei Monaten verurteilt. (Archivfoto) © RONALD WITTEK/EPA-EFE/Shutterstock Die Bundesanwaltschaft wirft sechs der Beschuldigten die Mitgliedschaft und einem die Unterstützung einer linksextremistischen kriminellen Vereinigung vor. Laut Anklageschrift soll sich die Gruppe spätestens Ende 2017 oder Anfang 2018 in Leipzig gebildet haben: "Die auch überregional vernetzte Gruppierung verübte über mehrere Jahre hinweg gewaltsame Angriffe gegen Personen, die ihrer Ansicht nach aus der 'rechten Szene' kamen." Die Aktionen seien in der Regel intensiv vorbereitet worden. So seien etwa die Tagesabläufe und Gewohnheiten der späteren Opfer ausgespäht worden. Gerichtsprozesse Sachsen Ärger vor Gericht: Nachhilfelehrer stellt Nachbarstochter (12) nach Erst im November war Johann G. Zielfahndern des sächsischen LKA in einem Regionalzug in Thüringen ins Netz gegangen. Die Bundesanwaltschaft unterstellt dem 31-Jährigen eine "herausgehobene Stellung" in der von Medien auch als "Hammerbande" titulierten Gruppierung eingenommen zu haben. Demnach sei er maßgeblich für die Planung und Durchführung von Angriffen zuständig gewesen und soll dafür gezielt Mittäter für einzelne Aktionen angesprochen haben. G. soll in der linksextremistischen Szene gut vernetzt gewesen sein.

Die Gruppe soll ihre Angriffe präzise geplant und vorbereitet haben

Am 8. November wurde Johann G. in der Nähe von Weimar festgenommen. Einen Tag später brachte ihn die Polizei zur Haftprüfung beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe. (Archivfoto) © Uli Deck/dpa Gemeinsam mit Johann G. soll der ebenfalls Angeklagte Paul M. Schulungen organisiert haben, bei denen Mitglieder der Vereinigung und weitere Unterstützer Kampfsport-Techniken erlernten. Bei diesen Trainings sollen zudem Abläufe für ganze Szenarien erprobt worden sein, die später die Grundlage für die Angriffe bildeten. Paul M. soll außerdem Schlagwerkzeuge, Pfefferspray, Sturmhauben und Mobiltelefone der Gruppe verwahrt haben. Die Bundesanwaltschaft unterstellt den Angeklagten mehrere Angriffe in Thüringen und Sachsen unter wechselnder Beteiligung. So sollen beispielsweise Johann G. und Thomas J. am 19. Oktober 2019 den Inhaber einer Gaststätte in Eisenach überfallen haben, da sie in dem Lokal des Mannes einen Treffpunkt der rechten Szene sahen. Die Angreifer drangen demnach in die Räumlichkeiten ein, zerstörten Inventar und attackierten den Inhaber mit Schlagstöcken, Pfefferspray und Faustschlägen. In ihrem Schreiben listet die Bundesanwaltschaft insgesamt acht solcher Überfälle auf, die von der Gruppe ausgegangen sein sollen.