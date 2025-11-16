Prozessbeginn gegen Emmas (†21) mutmaßlichen Mörder: Schuldunfähig, weil er auf Drogen war?

Dresden - Nach dem gewaltsamen Tod einer 21 Jahre alten Magdeburgerin in einem Wald in Sachsen soll im Januar die Verhandlung gegen den mutmaßlichen Täter eröffnet werden.

Emmas Leichnam wurde Mitte Mai in einem Waldstück in der Königsbrücker Heide zwischen Ottendorf-Okrilla und Laußnitz entdeckt. (Archivbild) © Steffen Füssel

Dabei soll auch geklärt werden, ob der zum Tatzeitpunkt 16-Jährige schuldfähig war, wie aus Angaben des Landgerichts in Dresden und der Staatsanwaltschaft Dresden hervorgeht. Dem jungen Mann wird Totschlag vorgeworfen.

Die damals 21 Jahre alte in Magdeburg geborene Emma hatte zuletzt in Dresden gelebt. Sie war im Mai in einem Wald nordöstlich von Dresden gefunden worden. Rechtsmedizinischen Erkenntnissen nach verblutete die junge Frau aufgrund von Stichverletzungen.

Zuvor hatte die Polizei in der Nähe des Tatorts zwei illegale Techno-Partys aufgelöst. Die Beamten hatte damals einen Zeugenaufruf gestartet, um mögliche Hinweise zu sammeln.

Der nun beschuldigte junge Mann war unweit vom Fundort, der auch der Tatort war, festgenommen worden. Zum Tatgeschehen, Motiv und den Hintergründen sowie der Identität des Jugendlichen und der Getöteten, die sich den Angaben nach kannten, äußerten sich die Behörden bislang nicht.