Psychisch kranker Zündler stand reglos im Rauch

3.416 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Nach einem Brand in Bannewitz im Januar 2026 stellt sich die Frage, ob der psychisch kranke Beschuldigte überhaupt schuldfähig ist.

Von Steffi Suhr

Dresden - Der Brand in der Ferdinand-von-Schill-Straße in Bannewitz vom Januar 2026 ist nun ein Fall fürs Landgericht Dresden. Damals brannte es in einem Anbau, ein Carport fackelte ab, ein Wohnhaus wurde beschädigt. Schaden: 84.000 Euro. Louis F. (26) soll das Feuer gelegt haben. In einem sogenannten Sicherungsverfahren muss geklärt werden, ob der psychisch kranke Beschuldigte schuldfähig ist oder dauerhaft in einer psychiatrischen Klinik leben soll.

Louis F. (26) soll für den Brand verantwortlich sein. An seiner Schuldfähigkeit zweifelt die Justiz.
Louis F. (26) soll für den Brand verantwortlich sein. An seiner Schuldfähigkeit zweifelt die Justiz.  © Peter Schulze

"Er stand voll im Qualm", so eine Anwohnerin (52), die den Brand entdeckte und auf Louis stieß, der regungslos im brennenden Anbau stand. "Er machte nicht den Eindruck, als ob er wüsste, was er da anrichtet." Seither ist er in einer Klinik untergebracht. Zum Vorwurf schwieg er.

Dafür berichtete seine Mutter im Prozess von einer schieren Odyssee mit ihrem Sohn. Der einst sportliche und musisch begabte Louis habe sich verändert.

Im Versuch, ihrem Jungen zu helfen, folgten längere und kürzere Klinikaufenthalte, ohne genaue Diagnose. Dann hatte die umtriebige Mutter einen Arzttermin organisiert, um ihren Sohn in eine geeignete Klinik einweisen zu lassen.

Die Feuerwehr konnte zumindest das Übergreifen auf weitere Gebäude verhindern. Anbau und Carport wurden aber massiv zerstört.
Die Feuerwehr konnte zumindest das Übergreifen auf weitere Gebäude verhindern. Anbau und Carport wurden aber massiv zerstört.  © Roland Halkasch
Dicker Qualm waberte durch Bannewitz, OT Wilmsdorf, nachdem dort auf einem Grundstück gezündelt wurde.
Dicker Qualm waberte durch Bannewitz, OT Wilmsdorf, nachdem dort auf einem Grundstück gezündelt wurde.  © Roland Halkasch

Auf dem Weg dorthin ging sie noch in den Konsum. Louis wartete rauchend vorm Laden. "Als ich herauskam, war er weg", so die Mutter. "Ich mache mir solche Vorwürfe, dass ich ihn nicht gleich vermisst gemeldet habe. Stattdessen habe ich ihn überall gesucht."

Louis aber war inzwischen unerkannt nach Bannewitz gefahren, wo er Stunden später zündelte. Urteil folgt.

Titelfoto: Bildmontage: Peter Schulze, Roland Halkasch

Mehr zum Thema Gerichtsprozesse Dresden: