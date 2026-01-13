Schuppen völlig zerstört: War hier ein Zündler am Werk?

Bannewitz - Am Dienstagvormittag wurde in Bannewitz (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) ein Schuppen mutwillig in Brand gesteckt.

In Bannewitz ist am Dienstag ein Schuppen abgebrannt. © Roland Halkasch

Der mutmaßliche Brandstifter (26) konnte noch vor Ort festgenommen werden, wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte.

Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge soll der 26-Jährige gegen 10.50 Uhr in den Schuppen eingedrungen sein. Anschließend soll er darin ein Feuer entfacht haben, welches kurz darauf außer Kontrolle geriet.

Während der Schuppen den Flammen vollständig zum Opfer fiel, konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Wohnhaus verhindern.

Gegen den deutschen Tatverdächtigen wurde unterdessen ein Ermittlungsverfahren wegen schwerer Brandstiftung eingeleitet.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst noch nicht bekannt.