Rädelsführer erinnert sich vor Gericht: So fanden die Separatisten zueinander
Dresden - Acht junge Männer müssen sich vor dem Dresdner Oberlandesgericht verantworten: Sie sollen die rechtsextreme Terrorgruppe "Sächsische Separatisten" gebildet haben.
Die Verteidigung streitet die bloße Existenz einer Gruppe ab. Gestern gab nun der mutmaßliche Rädelsführer Jörg S. (24) seine Version davon ab, wie sich untereinander kennenlernten.
"Ich sitze hier nicht für meine private Meinung vor Gericht", sagt Jörg S., als er nach seiner Meinung zum Nationalsozialismus, dem Dritten Reich und Hitler gefragt wird.
Alle anderen Fragen jedoch beantwortet er, auch zu seiner Einstellung: "Ich teile die Ansicht, dass nicht-europäische Einwanderung nicht zu befürworten ist." Zudem habe er die Idee einer Abspaltung Sachsens schon vor den "Freien Sachsen" vertreten. Doch wie kam er mit den anderen Angeklagten zusammen?
Zuerst war da die "Kameradschaft Brandis". Laut Jörg S. entstand der Neonazi-Trupp Ende 2018. Sein mitangeklagter Bruder Jörn S. (22) soll da seine Schulfreunde Karl-Jonas K. (22) und Norman T. (23) reingebracht haben.
Der Generalbundesanwalt wirft dem Quartett vor, am 2. Februar 2020 die "Sächsischen Separatisten" gegründet zu haben.
Jörg S. lernte AfD-Politiker Kurt Hättasch im Jahr 2022 kennen
"Wir haben uns zu gemeinsamen politischen Aktivitäten getroffen", so Jörg S. "Aufkleber von verschiedenen rechten Gruppen zu kleben und so etwas." Den AfD-Politiker Kurt Hättasch (26) will er im Jahr 2022 kennengelernt haben: "Er hat etwas von mir gekauft und persönlich abgeholt", sagt er. "Das war, glaube ich, ein Schutzhelm."
Man sei in Kontakt geblieben, Jörg S. sei immer mal zu den Sonnenwendfeiern gekommen, die Hättasch veranstaltete. Dort soll Jörg S. auch Kevin M. (22) und Kevin R. (26) kennengelernt haben. In der Berufsschule hatte er noch mit seinem Bruder das AfD-Mitglied Hans-Georg P. (25) kennengelernt. Dieser wollte ebenso wie Jörg S. im Ausland im Sicherheitsbereich arbeiten, so blieb man in Kontakt und das sei auch der Hintergrund des Häsuerkampf-Trainings gewesen.
Der Prozess wird fortgesetzt.
Titelfoto: Peter Schulze