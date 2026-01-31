Rädelsführer erinnert sich vor Gericht: So fanden die Separatisten zueinander

Dresden - Acht junge Männer müssen sich vor dem Dresdner Oberlandesgericht verantworten: Sie sollen die rechtsextreme Terrorgruppe "Sächsische Separatisten" gebildet haben.

Jörg S. (24) ließ sich umfassend zu den Vorwürfen ein. © Peter Schulze

Die Verteidigung streitet die bloße Existenz einer Gruppe ab. Gestern gab nun der mutmaßliche Rädelsführer Jörg S. (24) seine Version davon ab, wie sich untereinander kennenlernten.

"Ich sitze hier nicht für meine private Meinung vor Gericht", sagt Jörg S., als er nach seiner Meinung zum Nationalsozialismus, dem Dritten Reich und Hitler gefragt wird.

Alle anderen Fragen jedoch beantwortet er, auch zu seiner Einstellung: "Ich teile die Ansicht, dass nicht-europäische Einwanderung nicht zu befürworten ist." Zudem habe er die Idee einer Abspaltung Sachsens schon vor den "Freien Sachsen" vertreten. Doch wie kam er mit den anderen Angeklagten zusammen?

Zuerst war da die "Kameradschaft Brandis". Laut Jörg S. entstand der Neonazi-Trupp Ende 2018. Sein mitangeklagter Bruder Jörn S. (22) soll da seine Schulfreunde Karl-Jonas K. (22) und Norman T. (23) reingebracht haben.

Der Generalbundesanwalt wirft dem Quartett vor, am 2. Februar 2020 die "Sächsischen Separatisten" gegründet zu haben.