Tischler in Dresden vor Gericht: Hat er einen Radfahrer verprügelt?

Seit Montag muss Steve M. sich vor dem Dresdner Amtsgericht verantworten, weil er auf Radfahrer Alexander P. eingeschlagen hatte.

Von Eric Hofmann

Dresden - Hatte das eine Vorgeschichte oder ist Steve M. (36) einfach nur im Straßenverkehr ausgerastet?

Tischler Steve M. (36, Foto) soll einen Radler (45) böse vermöbelt haben. © Peter Schulze Seit Dienstag muss er sich vor dem Dresdner Amtsgericht verantworten, weil er auf Radfahrer Alexander P. (45) eingeschlagen hatte. Das räumt der Tischler auch ein, aber die Versionen der Begründung gehen weit auseinander. Vor vielen Jahren stand Steve mal als germanischer Held auf der Bühne, doch auch im realen Leben scheut er wohl nicht den Kampf. Am 21. März 2025 schlug er auf Alexander in Übigau ein. "Ein Fahrradfahrer ist mittig auf der Fahrbahn gefahren", sagte er zum Ursprung der Konfrontation. Er sei mit einer fahrenden Freundin und einem Freund in einem Transporter unterwegs gewesen, habe den Radler überholt. "Der hat sich wohl bedrängt gefühlt und mit aggressiven Gesten eine bedrohliche Haltung gezeigt."

Kannte der Radler die Fahrerin oder nicht?