Anwälte der "Sächsischen Separatisten" nutzen Gericht in Dresden als Bühne

Dresden - Seit fast einer Woche läuft nun der Prozess gegen die "Sächsischen Separatisten" : Acht jungen Männern wird dabei vorgeworfen, eine Neonazi-Terrorgruppe formiert zu haben. Doch viele ihrer Anwälte sind auch mit der rechtsextremen Szene verbunden, entsprechend rau ist der Ton im Gerichtssaal. Und entsprechend oft gibt die Verteidigung auch politische Statements ab.

Vor dem Dresdner Oberlandesgericht läuft seit vergangener Woche ein Prozess gegen die "Sächsischen Separatisten". © DPA

Hatte sich der mutmaßliche Rädelsführer der Gruppe, Jörg S. (24), im Prozess bereits zu seiner Gesinnung bekannt, braucht das sein Verteidiger Martin Kohlmann (48) als Kopf der rechtsextremen Kleinstpartei "Freie Sachsen" schon gar nicht mehr.

Im Terror-Prozess hält er als Erstes sein Eröffnungsplädoyer, fordert die Einstellung des Verfahrens und sehnt sich zurück in die Vergangenheit: "Als wir noch einen Rechtsstaat hatten, vor 1918 ...", schwadroniert der Anwalt. Und: "Seit der Machtergreifung der Demokraten hat sich das geändert."

Noch krawalliger tritt die Verteidigung des AfD-Politikers Kurt Hättasch (26) auf: "Wir haben es mit Feindstrafrecht zu tun", poltert Dubravko Mandic (45), bis 2021 selbst Mitglied der AfD.

"Im Grunde genommen ist heute jeder Patriot gefährdet."