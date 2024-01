Randale im Dresdner Hauptbahnhof: 61-Jähriger verurteilt!

Weil er im Reisezentrum randalierte, wurde Ungar Csaba B. (61) der Prozess gemacht. © Thomas Türpe

Was Casba B. so zur Weißglut brachte, kam nicht heraus: Am 17. März wollte er nach Hause in die Nähe von Senftenberg fahren.

Doch im Reisezentrum kam es zum Streit: Sieben Hygieneschutzschilde demolierte er, auch Monitore mussten dran glauben. 720 Euro Sachschaden blieben zurück.



Als die Bundespolizei anrückte, wurden die Beamten mit Beleidigungen überzogen, gegen die Festnahme setzte er sich ebenfalls zur Wehr. Selbst anderthalb Stunden später griff er in der Zelle noch Beamte an.