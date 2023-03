Reihenweise teure Karossen gestohlen: Er war der Autodieb des "Königs"!

Robert heuerte 2021 beim "König" an. Er war gerade aus der polnischen Haft entlassen worden. Zuvor hatte er sechs Jahre in Sachsen gesessen - wegen Autodiebstahls.

Das kleine Örtchen Porajow, gleich hinter der Grenze bei Zittau, zählt nur 1500 Einwohner. Aber laut der Sonderermittler agierte dort Lukasz Z., der sich selbst "König" nannte und sich einen Hofstaat an Autodieben hielt.

Dieser vom Seriendieb in Dresden geklaute Jeep Grand Cherokee zerschellte an der Tunnelwand in den Königshainer Bergen. © LausitzNews.de / Ricardo Herzog

Diesmal klaute Robert laut Anklage in Dresden, in der Lausitz, Leipzig, Chemnitz und Sachsen-Anhalt 22 Autos. Dabei entstand ein Schaden von mehr als 800.000 Euro.

Nicht immer gelang es. Drei Taten blieben im Versuch stecken. Ein in der Dresdner Neustadt geklauter Grand Cherokee (Wert: 60.000 Euro), den Roberts "Kollege" nach Polen bringen sollte, erlitt Totalschaden. Der Wagen krachte in eine Polizeisperre in den Königshainer Bergen.

Im neuen Prozess nun gestand Robert die allermeisten Taten. Zu Mittätern schwieg er. Dafür gestand er zwei weitere geklaute Autos, die bisher gar nicht angeklagt waren.

Das neue Urteil für ihn wird Ende April erwartet. Der "König von Porajow" sitzt inzwischen in Polen in U-Haft.