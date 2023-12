Russland gegen Ukraine: Vorfall in Dresdner Markthalle endet mit Freispruch!

Dresden - Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat aus Freunden Feinde gemacht - auch in Dresden. Der gebürtige Ukrainer Vladyslav L. (52) saß am Donnerstag im Amtsgericht auf der Anklagebank. Die Anklage warf ihm vor, 2022 in der Neustädter Markthalle die Laden-Besitzerin Olga K. (48) beleidigt, bedroht und genötigt zu haben.