"Sächsische Separatisten": Rädelsführer redet sich raus

Dresden - Alles gar nicht strafbar? Im Terror-Prozess gegen die "Sächsischen Separatisten" sagte am Montag deren mutmaßlicher Rädelsführer Jörg S. (24) aus. Vieles aus der Anklageschrift räumt er ein, hat dafür aber eine andere Erklärung.

Der mutmaßliche Rädelsführer Jörg S. (24) erklärte gestern seine Version vor Gericht. © Peter Schulze

An seiner Gesinnung lässt Jörg S. keinen Zweifel: "Meine Einstellung ist rechts und ich bin national", sagt der Sicherheitsmann. Allerdings hieße das nicht, dass er Gewalt zur Durchsetzung seiner Ziele gutheiße.

Früh habe er sich für Überlebenstraining, Militaria und Airsoft interessiert. Und auch Sympathien für die radikalsten Versionen des Neonazi-Spektrums, den militanten Akzelerationismus, leugnet er nicht: "Als rechtsgerichteter Jugendlicher war ich von dem Propaganda-Stil angetan", sagt er über die Ideen, die Demokratie durch Anschläge und Terror ins Chaos zu stürzen.

Dabei seien auch Begriffe wie "Weißer Dschihad" gefallen. "Ich nannte meine Idee 'Aryan State'", sagt er. Das seien aber alles nur Gedankenspiele, nichts davon habe er öffentlich gemacht.

Die Corona-Pandemie und die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs hätten ihn und Freunde dann darin bestärkt, Überlebenstrainings durchzuführen. Zudem sah er sich nach der Trennung seiner Eltern verpflichtet, den Schutz der Familie zu übernehmen.