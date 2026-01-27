War es eine Vergewaltigung? Prozess um Sex auf Dresdens "Meth-Toilette"

Dresden - Der Syrer Ali A. (24) soll im Januar 2024 eine damals 21-jährige Deutsche auf einer öffentlichen Toilette in der Dresdner Neustadt vergewaltigt haben. Nach dem ersten Prozesstag im Landgericht scheint der Fall jedoch weniger eindeutig als angenommen.

Der Syrer Ali A. (24) behauptet, dass es sich um einvernehmlichen Sex auf dem Klo gehandelt haben soll. © Peter Schulze

Beide seien zunächst durch die Neustadt gezogen, hätten an einer bekannten Bar getrunken und geknutscht, wollten irgendwo tanzen gehen.

Doch laut Anklage der Staatsanwaltschaft soll Ali mit seinem Opfer zwischen 0.45 und 1.15 Uhr in die öffentliche Toilette an der Louisenstraße verschwunden sein. "Dort drehte er sie um, zog Strumpfhose und Slip herunter und drang trotz verbaler Ablehnung mehrfach in sie ein."

Dabei soll sich der Täter zunutze gemacht haben, dass sich das Opfer mit rund 1,6 Promille und unter Drogeneinfluss nicht wehren konnte.

Ali schwieg zur Anklage, sein Verteidiger behauptet, es sei einvernehmlicher Sex auf dem als "Meth-Toilette" bekannten Abort gewesen.