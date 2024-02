Schleuser bekommt Bewährungsstrafe und macht sofort weiter: 44-Jährige kommt ums Leben

"Fahrer werden in Georgien, der Ukraine und Aserbaidschan angeworben", so der Polizist. "Aber nicht alle haben Zugang zur Kerngruppe. Gasan P. schon." Der Beweis fand sich wieder im Handy.

So fand der Bundespolizist (49) auf dem Handy von Gasan einen Gruppenchat. Vier Männer gaben darin in jener Nacht im Juli 2023 ständig ihre Standorte und Infos durch.

Auf der Flucht vor der Polizei verursachte Gasan den tödlichen Unfall. © Marko Förster

Im Mai 2023 wurde Gasan nach einer Bewährungsstrafe wegen Schleusens aus der U-Haft (vom Amtsgericht Görlitz) entlassen.

Ein Video zeigt ihn wenig später mit anderen Schleusern ausgelassen am Geburtstagstisch von Musa. "Er wurde also sofort wieder in die Gruppe integriert", so der Polizist. Eine Gruppe, die offenbar hocheffizient arbeitet.

So geht der Großteil der Schleuserverfahren, die derzeit am dadurch völlig überlasteten Amtsgericht Pirna anhängig sind, auf jenen Trupp zurück.

Allein Gasan konnte die Anklage durch die Handyauswertung weitere fünf Schleusungen anlasten. Denn die Flüchtlinge werden am Zielort fotografiert, sozusagen als "Arbeitsnachweis" der Schleuser.

Aufgegriffene Flüchtlinge wiederum fotografiert die Polizei. Ein Abgleich mit dem Gesichtserkennungsprogramm erbrachte, dass Gasan bis zur Todesschleusung und nur wenige Tage nach seiner Haftentlassung wieder fuhr.

Der Prozess wird fortgesetzt.