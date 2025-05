Schmiergeld in Millionenhöhe! Generalstaatsanwalt erhebt Anklage gegen korrupten Bauleiter

Mit dem ergaunerten Geld soll Marko H. (48) seinen Pferdehof finanziert haben. © Hendrik Jattke

Marko H. (48) soll sich an Schmiergeld in Millionenhöhe bereichert haben, die Bauunternehmen zahlten, um Aufträge zu erhalten. Das Geld soll in einen Pferdehof in Lichtenau geflossen sein. Seiner Ehefrau (48) wird Beihilfe sowie Geldwäsche vorgeworfen.

Der 48-Jährige arbeitete für den Chemnitzer Bauträger Theed-Projekt GmbH, den er offenbar im großen Stil abzockte, indem er geflossene Schmiergelder an die Handwerksfirmen auf Kosten seines Arbeitgebers zurückfließen ließ.

Es geht um Bestechungsgeld, gezahlt von sächsischen Baufirmen, für Aufträge im Zusammenhang mit dem Bau von Pflegeheimen in den Landkreisen Zwickau, Mittelsachsen, im Erzgebirgs- und Vogtlandkreis zwischen 2018 und 2022.

"Die Bestechungsgelder seien zulasten des Bauträgers durch überhöhte Rechnungen sowie Scheinrechnungen der beauftragten Unternehmen verrechnet worden", so Patrick Pintaske von der Generalstaatsanwaltschaft Dresden. Insgesamt 47 Einzelfälle werden dem Bauleiter zur Last gelegt.