Baby den Schädel zertrümmert: Horror-Anklage gegen Stiefvater!

Dominik K. (20) kann sich angeblich nicht erklären, wie es zu den massiven Verletzungen kam. © Peter Schulze

Aus "Feindseligkeit" habe er Toni (Name geändert) attackiert. "Er schlug entweder mit der Faust zu, mit einem Gegenstand oder den Kopf des Kindes irgendwo an", listete die Anklage auf. "Ich wüsste gern auch, was passiert ist", so Dominik. "Ich liebe ihn doch, würde ihm nie was tun."

Er war im Januar bei Frieda und ihrem Sohn eingezogen. Das Paar lernte sich beim Entzug kennen. "Anfangs war alles gut", so Frieda, die aber bemerkte, dass Toni zunehmend Angst bekam und blaue Flecke hatte. "Aber Dominik konnte es immer erklären. Und meine Familie sagte, es ist nur eine Fremdelphase."

Doch im April kippte Toni angeblich mit dem Lauflernwagen aus Holz um, erlitt eine Fraktur des Schädels, lag fünf Tage in der Klinik.

"Ich hatte plötzlich eine böse Ahnung und bat meine Schwester, eine kleine Kamera zu kaufen. Ich wollte sehen, was da passiert", so Frieda.

An dem Tag, als die Technik geliefert werden sollte, kam Toni erneut ins Krankenhaus. Mit noch schlimmeren Schädelverletzungen.