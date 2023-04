Sein Kokain kam per DHL-Paket: So tappte Francisco in die Falle der Justiz

Dresden - Dieser lange zurückliegende "Freundschaftsdienst" könnte ihn teuer zu stehen kommen: Francisco H. (65) vermittelte bereits 2015 für seinen alten Kumpel (53) die Lieferung von fast 800 Gramm Kokain. Der Stoff kam direkt aus Kolumbien nach Sachsen - per DHL! Das Paket wurde vom Zoll abgefangen. Seit Montag ist Prozess am Landgericht Dresden gegen Francisco.

Francisco H. (65) vermittelte eine Kokain-Lieferung von Kolumbien nach Dresden. © Peter Schulze

"Ich habe ihn im Knast in Deutschland kennengelernt", so der Angeklagte über seinen Kumpel, der in Deutschland Boutiquen betrieb, die aber schlecht liefen.

Um die Finanzen zu verbessern, bat er Francisco um Hilfe. Und der hatte, inzwischen wieder in Kolumbien lebend, Kontakte und vermittelte die Rauschgift-Lieferung.

In einem EKG-Monitor versteckt, kam der Stoff per DHL am Flughafen Leipzig an und wurde entdeckt. Der Zoll präparierte die Lieferung, sandte sie nach Dresden zu einem Komplizen (47), an den das Paket adressiert war, weiter.

Die Fahnder waren "live" dabei, als der Boutiquebetreiber und sein Handlanger in einer Gartenlaube den Monitor zertrümmerten, um an das Kokain zu kommen - Festnahme!

Beide bekamen bereits 2016 ihre Strafen.