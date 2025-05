Senioren übers Ohr gehauen: Falscher Polizist vor Gericht

Alexander G. (36) betrog als Polizist "Bauer" Senioren um mehr als 200.000 Euro. © Peter Schulze

"Nach der ersten Tat war mir bewusst, was ich da tue", räumte er im Prozess ein. "Ich war sehr beschämt, aber der Antrieb war das Geld."

Begonnen hatte die Sache über Telegram: In einer Gruppe des Nachrichtendienstes wurde ein Nebenjob angeboten, Alexander G. meldete sich, kam so in Kontakt mit einem "Dennis" und einer "Christina", zwei angeblich türkischstämmige Geschwister, die in Wuppertal aufgewachsen waren und wieder in der Türkei lebten: "Er sagte mir, ich soll nur Geld abholen. 'Mach dir keinen Kopf, wir kündigen dich an.'"

Die sogenannte Ankündigung übernahmen tatsächlich die Mittäter: Fast immer behaupteten sie, eine rumänische Bande würde die Senioren ausplündern wollen. Mal hätten diese ein Gerät, das Wertgegenstände aufspüren könnte, mal hing auch die Bank mit drin, ein anderes Mal habe die Bande sogar Finger abgesägt, um an den Ehering zu kommen.

Viel reden brauchte Alexander G. an den Tatorten nicht mehr: "Die Frauen haben mir mit dem Hörer in der Hand die Tür aufgemacht. Ich hatte auch einen Kopfhörer auf." Teilweise fuhr er die Rentnerinnen sogar zur Bank.