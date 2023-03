Er klaute sogar schon der Polizei das Auto: Serienkrimineller vor Gericht

Am Donnerstag musste der Dauer-Verkehrssünder wieder auf die Anklagebank. © Steve Schuster

Das war im November wohl einfach zu viel für den Koch: Wegen zweier Verfolgungsjagden mit der Polizei und anderer Sachen wollte ihn das Dresdner Amtsgericht gerade verurteilen, da sprang Mike W. einfach aus dem Fenster.

Weit kam er nicht, kassierte trotzdem drei Jahre und acht Monate Haft. Für ihn zu viel, für die Staatsanwaltschaft zu wenig. Und so ging es am Donnerstag in die zweite Runde vorm Landgericht.

Als Mike W. am 13. Dezember 2021 in der Gerokstraße unterwegs war, erkannten Polizisten ihn sofort, nahmen Verfolgung auf. Er jedoch bretterte weiter, durchbrach eine Sperre, richtete genau 23.138,27 Euro Schaden am Streifenwagen an.

Erst wenige Tage zuvor hatte er sich mit bis zu 140 Kilometern pro Stunde eine Verfolgungsjagd über mehrere Kilometer durch Weinböhla geliefert. Mitverhandelt wurde auch seine Flucht vor der Polizei im August 2017: Um einen Haftbefehl zu vollstrecken, wollte ihn die Beamten bei der Einschulung seiner Tochter in Krögis verhaften.

Trotz Schüssen der Polizei auf sein Auto konnte er sich damals in die ehemalige "Möbelwelt Zick" in Taubenheim flüchten, entkam in der Möbelhaus-Ruine. Später wurde ihm eine Bockwurst an der Tankstelle in Cossebaude zum Verhängnis.