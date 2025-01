Sie ließ ihren Liebhaber ausrauben: Wilde Lucie als Venusfalle vor Gericht

Dresden - Lockte sie einen Dresdner (60) in die Liebesfalle, damit ihr eigener Lover einen BMW xDrive erbeuten konnte? Am Landgericht Dresden muss sich Lucie J. (34) verantworten, weil sie rabiaten Räubern geholfen haben soll.

Venusfalle Lucie J. (34) wurde schon in Tschechien verurteilt, weil sie dort einen Herren nach einer Liebesnacht um Wertsachen erleichterte. © Thomas Türpe

Im August 2021 verbrachte ein Dresdner die Nacht mit der Tschechin bei sich daheim. Was er nicht wusste: In der Nähe lauerte Lucies damaliger Freund Marian C. (24) mit zwei Kumpanen.

Laut Anklage sollte Lucie den Sachsen sogar betäuben. Zwar tat sie das nicht, öffnete aber den Männern die Tür. Das Opfer wurde geschlagen, am Stuhl gefesselt, ihm Augen und Mund zugeklebt, mit Gin übergossen.



Die Räuber rafften Wertgegenstände zusammen, Marian griff sich den Schlüssel für den BMW (Wert: 24.000 Euro) des Opfers.

In dem Wagen rasten die Männer Richtung Tschechien davon, während Lucie unerkannt verschwand.

Die zwischenzeitlich alarmierte Polizei aus Sachsen und Tschechien jagte den Tätern hinterher. Am Tunnel Panenska auf der D8 verriss Marian das Steuer, der BMW überschlug sich.

Die verletzten Männer wurden aus dem zertrümmerten Auto geborgen und festgenommen. Inzwischen sitzen sie alle Haftstrafen von jeweils über drei Jahren ab.