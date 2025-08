Spionage-Prozess um Krah-Mitarbeiter: Angeklagter schweigt, Verbündete streitet alles ab

Dresden - Auftakt im wohl größten Prozess des Jahres: Jian G. (44), Ex-Mitarbeiter von Maximilian Krah (48, AfD), soll jahrzehntelang für China spioniert haben. Mit auf der Anklagebank: Jaqi X. (39). Sie habe ihm dabei sensibelste Daten über geheime Waffenlieferungen in alle Welt zugearbeitet. Doch ist Jian tatsächlich "007" - oder lediglich Agent "08/15"?

China-Spitzel Jian G. (44) betrat den Verhandlungssaal mit Corona-Maske und dm-Beutel. © Sebastian Kahnert/dpa

"Dieser Fall ist, was China angeht, ohne Vergleich in Deutschland", sagte Bundesanwalt Stephan Morweiser.

22 Jahre lang hat Jian in Dresden, Leipzig "und anderenorts [...] für den Geheimdienst einer fremden Macht" spioniert, heißt es in der Anklageschrift, die TAG24 vorliegt.

Mehr als 500 teils sensible EU-Dokumente, oft Dutzende Seiten lang, sensible Daten und Strukturen von AfD-Köpfen und der China-Opposition im Exil habe er über Laptops und auf USB-Sticks an Offiziere und Unbekannte der China-Stasi durchgestochen.



Von ihm instruiert, sammelte die Mitangeklagte Jaqi Infos vom Flughafen Leipzig/Halle, vor allem "zum Transport von Militärfahrzeugen, Truppen und Kampfdrohnen für die Bundeswehr und nach Israel", hieß es.

Über die Firma "PortGround" kam sie an Infos, wie viel woher, wohin und mit wem verschickt wurde. Davon schoss sie Fotos, schickte sie Jian via "Telegram"-Messenger, wo sich Nachrichten automatisch löschen. Den beiden drohen zehn und fünf Jahre Haft.